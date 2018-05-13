咖啡飄香按摩舒壓 江啟臣與議員分送康乃馨

2018-05-13 11:50

〔記者歐素美／台中報導〕慶祝母親節，立委江啟臣與台中市議員張瀞分、陳本添，今天一早在豐原區第一市場舉行「咖啡飄香，活力媽咪舒壓」活動，邀請視障者幫在市場為家庭奔波的媽媽們舒壓解勞，更找來「咖啡獵人」提供精品咖啡，讓現場飄散濃純的咖啡香。

此外，適逢報稅月，現場提供國稅局所得稅試算服務，解決媽媽們頭痛的報稅問題，再加上蕙心中醫義診服務，守護媽媽的健康。立委江啟臣與張瀞分、陳本添一起致送康乃馨，祝賀媽媽們「母親節快樂」，氣氛溫韾。

今天是母親節，市場仍有許多媽媽為採辦三餐蔬果奔波，立委江啟臣為體恤媽媽們的辛勞，邀請視障團體在豐原區第一市場土地廟前幫媽媽們免費按摩。江啟臣說，這場活動已邁入第6年，當初簡單的想法就是希望能夠為辛勞的媽咪們好好放鬆一下，更可以藉此提供視障朋友跟社會接觸的機會，每年舉辦都會有許多媽媽熱情參與，直說上街買菜最期待的就是這一天。

除了中醫診及報稅試算外，立委江啟臣今年並特別請來「咖啡獵人」國際咖啡師陳俊麟現場手沖咖啡，讓媽媽們可以偷空喝杯咖啡、小歇一下，吸引許多民眾聞香而來。

陳俊麟是江立委的遠親，本身是專業的咖啡鑑定師，聽到有個活動，表示一定要參與，並且準備自己挑選的世界咖啡師大賽冠軍豆，與市場的婆婆媽媽分享，為他們慶祝母親節。