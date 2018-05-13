近40位自閉童與媽媽 把知本老爺酒店白牆變彩色

2018-05-13 11:44

［記者黃明堂／台東報導］一位高二大男孩不斷跺步搥胸，耗了好久，終於讓媽媽抓著手為綠草畫上紅花，當作康乃馨；一位幼兒跟媽媽一起發揮巧思，把白牆上的長方形玻璃燈罩幾筆一揮，就變成一部公車。

將近40位自閉症孩子與家人，今天齊聚知本老爺酒店的大門外，用油漆把白牆彩繪出各種花樣，媽媽們在母親節仍不得閒，隨時引導孩子。

知本老爺酒店與虹牌油漆聯名，共同發起「繪進心房」公益活動，活動開始，有的小朋友拿起刷子，不假思索就畫了起來，有的邊畫邊自言自語，白牆陸續出現番茄、小鴨、大船、草花、蜜蜂.........，許多圖案，都是不打底稿的即興創作，才2小時，牆面就多采多姿了。

一位高二大男生，在人群中產生壓力，不斷繞圈跺步、用力搥胸，遲遲不肯拿筆作畫，媽媽王麗玲說：「這個行為若在街上，肯定嚇到不少人，以為自殘，其實只是抒發情緒」！說要帶他去娃娃機夾凱蒂貓，才慢慢誘導他畫出綠葉紅花。

一位媽媽說，自閉兒想做什麼就做什麼，很有可能不喜歡別人的畫，就沾起白漆塗白，不過，今天沒發生這樣的狀況。

台東縣自閉症協進會約有50戶自閉家庭，理事長楊玉娟說，自閉症孩子跟一般孩子一樣，只是比較執著，但也有才華待挖掘，協會的角色就是透過療癒，發揮他們長處，訓練獨立及協助社會化。老爺酒店提撥春季住房專案所得的5%作為自閉症童早期療育課程的基金，並在母親節這天，邀請孩童與家長，享受美食及戶外泡湯。