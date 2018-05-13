喜慶3節合一 2300人齊聚浴佛

民眾參加浴佛儀式步離會場，慈濟人發送壽桃和麵線。（記者張聰秋攝）

2018-05-13 11:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是母親節也是佛誕節，慈濟基金會彰化分會今在彰化市南郭國小舉行一年一度的浴佛大典，吸引2300多人參加；眾多參加者中，不乏4代、3代同堂都一起出現，家族難得同時參加同一個活動，行動展現慶祝佛誕節的虔誠，今年會場出現不少新住民朋友，她們特別穿上故鄉的傳統服飾出席，為這場盛會增添多元文化的融合味。

今天同時也是慈濟基金會的「全球慈濟日」，彰化分會志工師姊劉桂梅說，每年5月的第2個周日是母親節，1996年，慈濟30周年慶時，訂定為「全球慈濟日」，2000年，也訂定為國定「佛誕節」；同年，慈濟推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一的全球浴佛大典，共同感念佛恩、父母恩與眾生恩，持續至今年年不間斷。

今天上午，各地民眾湧進南郭國小，一開始，民眾在慈濟人司儀的帶領下，雙手合十向佛陀三問訊，接花香、供花香、獻湯燭、禮佛足，信眾共許修善、斷惡、度眾生的清淨心願，迴向給社會大眾，緊接著，重頭戲登場，現場2300多名民眾合唱「讚佛偈」，優雅柔和的樂聲，迴盪全場，場面莊嚴。

參加者來自社會各個階層，從企業集團的董事長、工廠大老闆到高級幹部，以及勞工階級的上班族，還有家庭主婦，更有新住民媽媽、婦女及其小朋友，不分地位高低、種族，一起虔誠向佛。

活動結束，場外發放壽桃和麵線，讓民眾吃平安，而距離年底選舉剩不到半年，也有不少參選人抓住難得千人聚會，趁民眾要步離會場前，穿梭在人群中，向民眾握手致意，自我推銷。

浴佛會場民眾臉上掛笑容。（記者張聰秋攝）

新住民朋友穿上家鄉傳統服飾出席浴佛活動。（記者張聰秋攝）

慈濟基金會彰化分會今在彰化市南郭國小舉行一年一度的浴佛活動。（記者張聰秋攝）