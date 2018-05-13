他酒醉吐整個捷運車廂「血流滿地」 網友讚「至少沒酒駕」

民眾在車廂內吐了一地的「紅色嘔吐物」，許多網友看到之後也紛紛直呼傻眼，但讚許該民眾就算喝醉了也「沒酒駕」。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-05-13 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕酒後不開車，開車不喝酒，酒後請代駕或是坐計程車回家是較為安全的做法，不過有網友日前在高雄捷運車廂內直擊，一名疑似喝醉的民眾在車廂內吐了一地的「紅色嘔吐物」，許多網友看到之後也紛紛直呼傻眼，但讚許該民眾就算喝醉了也「沒酒駕」。

網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，照片中一名男子癱坐在地抓著欄杆不放，但兩腳間有大量的嘔吐物，疑似因為參雜大量紅酒讓嘔吐物變成紅色，而紅色嘔吐物就這樣在車廂內隨著加速煞車到處蔓延，一旁的乘客見狀紛紛閃避，也有好心乘客要拿衛生紙給嘔吐民眾，不過他還是不省人事。

由於該男子兩腿間的大量紅色嘔吐物，許多網友紛紛表示：「乍看以為月經來。」、「還以為痔瘡爆掉...」、「那個吐出來的味道....辛苦了這車廂的人...」有網友則笑說旁邊行李箱上哆啦A夢的表情宛如被嘔吐物嚇到，根本是最大亮點。

另一派網友則認為：「雖然麻煩了清潔人員，也辛苦了遇到這件事的大家，但至少他沒酒駕。」、「至少不是酒駕撞死人了，有進步...」、「覺得沒什麼好攻擊，至少沒有酒駕。」、「至少沒酒駕，比酒駕的人可以原諒的空間大多了。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆