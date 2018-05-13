從早排到晚辦不了499？ 議員幫民眾發聲遭罵翻

2018-05-13 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信推出499網路吃到飽方案，引發民眾搶辦熱潮，還傳出有門市為消化人潮，要求員工加班到凌晨。有民眾向國民黨台南市議員蔡育輝投訴，指出從早排隊到晚上仍無法辦好，被中華電信以人數過多拒絕，蔡當晚也到該間門市察看屬實，週一將要求市府消保官介入調查，但PO文卻遭到網友罵翻。

蔡育輝昨天在臉書表示，「消費者投訴到中華電信辦網路吃到飽499，網路無法辦理，早上排隊排到晚上仍無法辦好、時間內要拿排、辦門號，中華電信以辦理人數過多拒絕」。他晚上到中華電信特約商神腦數位新營民治店察看，證實民眾所說屬實，因此決定在14日要求市府消保官處理，以保護消費者權益為由，主動介入調查。

但文章一出卻遭不少網友罵翻，「有人考慮門市人員感受嗎？早上到晚上幾乎沒休息了！業務辦到半夜，有誰知道，只單方面的講這個，門市人員都不是人嗎」、「請用同理心，這時候是要為辛苦的門市第一線人員抱不平吧，請別只為作秀而作秀」、「你不聯絡勞檢單位聯絡消保官，我老婆還在上班還沒回來你要幫我帶小孩嗎？」、「你如果真的吃飽太閒應該去查工作人員有沒有超時加班，不要在那邊秀下限」、「應該是你自己想辦，沒拿到號碼牌，然後就惱羞成怒吧？」。