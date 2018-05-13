疑缺公德心嚇跑人 南投「舊衣回收箱」三度流標

2018-05-13 09:15

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市公所特有為民服務項目「舊衣回收箱」，4月迄今已辦理過3次招標作業，疑因民眾缺乏公德心，導致廠商競標意願十分低落，最終都以流標收場，5月底以前，公所將辦理第4次招標，能否順利完成招商？備受各界注目。

南投市大街小巷路旁、騎樓等場所，總共設置130個舊衣回收箱，提供民眾棄置不要用的衣物，也是市公所特別開辦的非法定為民服務項目，但許多民眾在整理家中物品後，連不屬於回收項目的棉被、枕頭、玩偶甚至拖鞋、皮鞋、襪子及貼身內衣褲，也都往回收箱丟棄，使得回收箱幾乎淪為小型垃圾場，令得標廠商困擾不已。

今年農曆春節過後，這些舊衣回收箱突然一個接著一個在街頭消失，許多民眾在尋覓不到適當場所置放舊衣時，遂頻頻向公所詢問，何時才會重新擺放舊衣回收箱？不過，連公所本身也無法知道答案，因為舊衣回收箱委外業務，係1年招標1次，今年契約屆滿後，公所已連3次辦理招標作業，可惜都乏人問津。

據公所側面得知，因太多民眾不遵守規定，導致回收箱裡裡外外充斥著雜七雜八的物品，不但使得周邊環境變得十分髒亂，影響市容觀瞻，甚至派員分類整理後，真正具有再利用價值的數量也十分有限，深恐虧本，也難怪業者競標態度更加謹慎、保守。

公所說，所謂「非法定」項目就是可有可無，但強調，「舊衣回收箱」業務，對於垃圾減量的確有正面助益，允諾會設法提高廠商參與競標的意願，其中一個方法便是加強稽查工作，一旦違反回收項目的事證明確，將依違反廢棄物清理法處1200元至6000元不等罰鍰，進而達到約束並提高民眾公德心的目的。