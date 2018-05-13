婆婆小姑亂入蜜月啪兔！夫拒陪丈母娘過母親節、妻心寒放生

2018-05-13 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕還記得先前一名自稱表哥的陳姓男子，在臉書社團爆料表妹的婆婆、小姑想一起去蜜月，表妹夫要求太太自費的新聞嗎？陳男週五再度貼文，指出小倆口因母親節要在哪過喬不攏，讓表妹氣得決定「放生」。

陳男表示，表妹透露自己「好累」，還覺得老公「變了」，跟以前交往時「差很多」，接著貼出與丈夫的訊息截圖。對話紀錄顯示，表妹原本計畫與老公回台南娘家吃飯，但公婆卻「臨時」告知，「想去貓空坐纜車」，讓她擔心時間上來不及，詢問先生可否改期。

未料，對方竟回，「要不然妳自己坐客運回去陪妳媽吃飯」、「我也沒辦法，因為妳自己也知道，這樣時間很趕」，表妹見狀只能無言以對。不過，她也有嘗試與先生溝通，可惜對方依然故我，只顧替自己爸媽緩頰，選擇忽略太太的感受。

表妹灰心地說，原本兩人已看好日子要登記，但先生的態度，「真的讓我很難過，好像他媽媽過母親節比較重要，而我媽媽什麼都不是」。陳男則建議她，「我看妳行李順便整理好直接回台南算了，需要幫忙載行李再跟我說。

陳男感嘆，「原本說好蜜月只有小倆口自己去就算了，現在只是陪長輩過個母親節就...」，並指自己貼出對話，只是「純爆怨非公審」，還透露「表妹已決定放生，不登記結婚了」。

該篇貼文一出，引發逾萬網友按讚、3000多筆留言，表示「支持放手」、「幸好還沒登記」、「恭喜，放生的好」、「這態度感覺不尊重另一半，明明就先講好的」、「謝謝不聯絡」、「掰掰，你好好過母親節」、「下一個會更好」。