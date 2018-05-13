傳呂秀蓮、張善政提共同建言 籲教部聘任管中閔

2018-05-13 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大昨（12）日召開臨時校務會議，要求教育部依照台大校長遴選結果，發聘書給管中閔，教育部昨晚則回應，重啟遴選程序補正瑕疵，才能成就遴選公平公正，台大應即處理校長遴選事宜。媒體報導，今傳出前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政分別發聲明，提出「不是挺管、是挺法治」共同建言，2人認同台大校務會議昨天的決議，認為教育部應盡速發聘「遴選委員會選出之校長當選人」為校長。

《聯合報》報導，張善政在聲明中表示，近日有機會透過友人和呂秀蓮討論此事，得知呂對此事看法傾向「在法律上，不應拔管」，若以呂副的政治背景，她應該是支持拔管才對，但事實卻不然，所以他也願意頂住外界的疑慮，呼籲社會摒棄藍綠意識，以法治的角度來處理此事。

張善政在聲明內呼籲2點：「不論當選人是誰，教育部按照台大遴選委員會的選舉結果公告當選」、「另案處理兼職及選舉過程的爭議。如有明確證據顯示兼職或選舉涉及弊端，再依相關法規處理，包括可能最嚴重的撤銷校長職務。」

張善政今天凌晨表示，確實有和呂秀蓮發表聲明並提出共同建言，不過呂的聲明和建言內容，必須等呂秀蓮方面進一步確認，呂的想法也應以她本人出面說明為主。

報導稱，傳出呂秀蓮在聲明中數度引用大學法，強調依法行政，認為法治為民主根基，法治的核心原理是人人平等，不因人而異，所以雖然他和張善政屬不同政黨，但願意超越藍綠，共同呼籲：不挺管，只挺法治！