管中閔案》台大校務會議要求速聘 教部再申重選

台大臨時校務會議四修正提案結果

2018-05-13 07:24

台大應依法行政 重啟校長遴選程序補正瑕疵

〔記者吳柏軒、林曉雲、李欣芳／綜合報導〕在教育部要求重新遴選壓力下，台大昨召開第二次臨時校務會議，會中通過提案，「為維護學校正常運作，教育部應依大學法等規定，處理台大校長遴選結果，儘速發聘。必要時台大應依法尋求救濟。」教育部昨晚回應，校務會議要求儘速處理校長聘任案，與教育部所做努力並無不同，重啟遴選程序補正瑕疵，才能成就遴選公平公正，台大應即依法行政，督促遴委會依教育部意見，處理校長遴選事宜。

教育部表示，尊重台大臨時校務會議討論，但校長遴選過程中出現程序瑕疵，並非經此次校務會議幾個議案討論之後，即可獲得補正，提醒台大應依法儘速重啟遴選補正瑕疵。

行政院發言人徐國勇前天才呼籲台大應往前走，儘速重新遴選校長，對台大校務會議提案。徐國勇昨僅表示，這件事由教育部對外回應。

昨天臨時校務會議上，多位教授針對教授兼職提出質疑，台大人事室解釋，105年修改規定，簽了產學合作才會發文同意教授兼職，但公文與商談契約期間會有時間延宕，是校內通例。台大至今有113人次教授申請兼職時採追溯，並非違法，而是作業核准需要時間。

但校方解釋未能滿足眾人疑惑，如醫學院代表陳沛隆表示，台大竟有高達九成多的教授兼職偷跑，比全國平均還高，等於違法引領全台。

校長候選人之一的台大電機系教授吳瑞北強調，台大教授要兼職有兩個必要條件，第一是通過系所會議、第二是簽訂產學合作，雖校方過去稱兼職追認是通例，但打官司無法如此解釋，研判台大不會打贏官司。

音樂系教授沈冬比喻教育部要台大吞下「不平等條約」，不尊重台大辛苦選出的校長；學生代表童昱文則反駁，校方的兼職通例說法，不能當作法律依據，不能契約還沒簽定，卻追溯效力。

教部適法監督 教授建議法律評估、避免訴訟

文學院代表江文瑜也認為，台大要對抗教育部、提出行政訴願或救濟，勢必要付出很高的代價，時間也很漫長，呼籲台大重啟遴選；法律學院代表柯格鐘則指出，過去大法官都肯定自治機關要受適法性監督，建議台大須有法律專業評估，才能決定未來是否走上訴願、訴訟一途。

昨天校務會議也通過讓代理校長郭大維行使完整校長職權。台大學代會前議長王羿方分析，意謂著代理校長恐長期執政，台大勢必很長一段時間沒有校長。

台大學生會長林彥廷表示，這次校長遴選很多爭議來自於制度漏洞，以及台大校方行政疏失，如果無法好好釐清和整頓，接下來危機或爭議，仍會在下一次校長遴選發生。