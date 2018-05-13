白天多雲到晴高溫33度 慎防「危險級」紫外線

今日各地多為多雲到晴天氣，白天西半部及東北部高溫為31至33，中午前後紫外線指數容易達到過量級和危險級。（資料照）

2018-05-13 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地多為多雲到晴天氣，白天西半部及東北部高溫為31至33度，其他地區則為30度左右，中午前後紫外線指數容易達到過量級和危險級，氣象局呼籲民眾注意防曬及補充水分。

中央氣象局指出，今各地多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部有零星短暫陣雨，午後各地山區則有機會出現局部短暫雷陣雨，局部地區可能雨勢比較大，民眾到山區活動應注意天氣的變化。

今日空氣品質部分，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；竹苗、宜蘭空品區及金門為「普通」等級；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

下週一至下週六（14日至19日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫陣雨；氣溫方面由於南風再起，白天漸趨悶熱，西半部高溫可能上看35度左右，東半部則在29到31度，紫外線指數將再度達到過量級以上。

國際都市氣象：

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美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 33 24 ~ 31 26 ~ 30 23 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）