鹿港百年古厝71年前賀匾找到了 竟是這個原因...

彰化縣文化局長陳文彬（圖右）與許家後代一起找到「里仁為美」的賀匾。（記者劉曉欣攝）

2018-05-13 00:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕冥冥之中的巧合？彰化縣暫定古蹟鹿港「太岳之胤」古厝，因為多年來無人居住，風雨吹破屋簷，古厝內部如同「樹屋」，家族後代多年惦記著「里仁為美」匾額不知去向，結果因為靜宜大學學生來協助環境大整理，後代子孫準備家譜等許多資料要介紹，結果一下就在雜草間找到了賀匾，才發現這塊71年前的結婚賀匾，祝賀的對象就是編印家譜的許梓彬，巧合的讓家族成員認為，這是先祖欣見古厝能被保存的吉兆！

「太岳之胤」古厝目前由台灣小鎮文化資產協會認養，靜宜大學的學生與許家成員來共同進行環境清掃，古厝後代許有正、許有成兄弟，從小在古厝長大，也帶來伯父許梓彬所寫的家譜等書刊，讓來打掃的學生了解許家的發展史，同時也在尋找記憶中的「里仁為美」匾額，但已掉落多時都不曾發現。

彰化縣文化局長陳文彬到現場後，先是發現前廳有個「犁仔甲」很奇怪，懷疑是竊賊要偷樑柱搬運不成，乾脆棄置原地，接著發現旁邊有塊可疑的木板，結果，翻過來一看，真的就是「里仁為美」賀匾。

許有正說，「里仁為美」是他的伯父許梓彬當年結婚時，由當地鄰長所致贈，距今已71年前，他的伯父前幾年往生，生前為家族寫下家譜，這次才剛拿伯父所寫的家譜到老家，隨後就發現伯父的賀匾，真得是非常的巧合。

台灣小鎮文化資產協會常務理事許書基表示，除了賀匾以外，也發現花窗等值得保存的文物，包括「里仁為美」賀匾，這都是古厝珍貴的文物。

鹿港「太岳之胤」古厝的歷史超過百年，是清代泉郊商號「謙和行」主人許志湖的故居，也是見證鹿港早年商貿發展的「鹿港三和」傳奇之一，去年差點因道路拓寬而拆除，所幸家族後代超過7成的人同意提報為歷史建築，因而取得「暫定古蹟」身分，道路拓寬案後來也因而喊卡，才逃過被拆除的命運。

許書基指出，「太岳之胤」的「太岳」是許志湖家族的堂號，「太岳之胤」就是代表「許家的後代」。

許梓彬就是編印鹿港謙和許家家譜的人。（記者劉曉欣攝）

因為發現前廳有「犁仔甲」，懷疑是要偷樑柱不成而棄置，接下來就在旁邊發現了「里仁為美」賀匾。（記者劉曉欣攝）

鹿港「太岳之胤」古厝，太岳是堂號。（記者劉曉欣攝）

就在前廳的雜草堆中，發現有塊完整的木板，結果一翻過來看，正是「里仁為美」的賀匾。（記者劉曉欣攝）

鹿港「太岳之胤」古厝，因為多年無人居住，風雨摧毀屋簷，老房子幾乎快要像樹屋一樣。（記者劉曉欣攝）