台版「高年級實習生」！8旬阿嬤沖咖啡拉花 上線接待客人

8旬阿嬤認真沖咖啡和拉花，5月17及20日上線接待客人。（店家提供）

2018-05-13 00:35

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南近年來吹起「老屋新創」的風潮，但這些店家也漸漸變成「老者新學」的基地。位在中西區的「鵪鶉鹹派」從去年11月起，與社區合作訓練4位合計近300歲的阿嬤，成為咖啡吧檯手，經過近半年訓練，5月17及20日上線接待客人。

位於孔廟文化園區的銀同社區近來與當地店家合作，透過社區團隊「Oh Old! 柑na店」引薦社區長輩到第一線現場當「高年級實習生」，沖泡咖啡並接待客人。4位年紀加起來近300歲的吧檯手之中，許玉理阿嬤已82歲，面對這台前大半輩子都沒見過的義式咖啡機，上手前確實遭遇許多挫折。許阿嬤說，一開始根本不清楚怎麼操作，原本想放棄，不過，有年輕人鼓勵，才堅持下去。一名顧客在旁也很捧場地說，「這年歲還會泡咖啡的人只剩你們了吧」，大大建立長輩們的信心。

而71歲的葉珠貴和67歲的郭珠珍阿嬤也說，當初是受里長鄭雀燕邀請才會到店內實習，一開始沒有想太多，但現在越學越有興趣，看到電視上播放有關咖啡的節目都會仔細看完，雖然技巧還沒那麼精進，「拉花5杯有2杯成功就要偷笑了！」70歲的施素月阿嬤說，會持續努力下去。

鵪鶉鹹派老闆娘吳瑋卿說，儘管拉花常失敗，但阿嬤們還是相當用心在學習，致力提供最棒的服務及咖啡，而且他們正思考計畫的下一步，所以，「熟齡咖啡」可是限時限量，錯過不再！

對於為何限量販賣？吳瑋卿坦言，先前曾試賣過，但生意不太好，這也讓阿嬤「很拍謝」，不敢再碰器材，所以才會限時，並思考計畫的下一步。

許玉理阿嬤（右）說，一開始根本不清楚怎麼操作，原本想放棄，不過有年輕人鼓勵才堅持下去。（店家提供）