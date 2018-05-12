「蝙蝠俠」騎重機現身新北樹林 身分竟是…

新北市實業家、土城民防中隊長黃炳勳（中）今天穿著蝙蝠俠服裝，現身樹林區校園慶祝母親節活動，引起一陣騷動。圖為與會幹部爭相與他合影。（記者吳仁捷攝）

2018-05-12 23:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區今天（12日）有民眾目擊一位穿著蝙蝠俠裝、騎乘加拿大CAN-AM三輪重機王的神秘人物現身，照片PO網後，網友驚呼「蝙蝠俠現身」，對於這號謎樣人物頗感興趣。本報獨家掌握到，這位蝙蝠俠其實就是實業家黃炳勳，頭銜一籮筐，他不但是桃園客運董事，精通「易筋經」的他更是聯合國世界骨科聯會秘書長；而他近年常穿著一套蝙蝠俠裝、騎乘重機投身寒冬送暖、擔任義刑顧問投身公益，今天則是為出席樹林區校園母親節公益活動而現身。

「哇，蝙蝠俠ㄟ」！48歲的黃炳勳出身樹林望族黃家，今天他出現在樹林區校園慶祝母親節活動時，引起一片騷動，也為現場炒熱氣氛，包括立委蘇巧慧、多位家長會長、現場民眾都爭相與他合影。

黃炳勳事業有成，回饋鄉里不遺餘力，他不僅是董事長、多間公司董事，由於他對骨科的鑽研，代表台灣擔任聯合國教科文組織附屬聯合國世界骨科聯會秘書長、世界中醫藥學會聯合會常務理事，他也是土城民防副中隊長、三峽警友站副站長、新北市救難協會顧問，熱心公益。

黃炳勳年輕時，曾到少林寺學習易筋經，學成後隨義診團到戰亂後的中亞、中東等國家，醫治過上萬名戰亂傷者，他也因此結識不少名人，更因骨科專長，讓他加入聯合國組織，以台灣人在骨科上的專業突破外交困境，屢屢代表台灣參加國際骨科、中醫藥與脊柱健康專業委員會等學術研討，為台灣爭光。

新北市實業家黃炳勳（右）今天穿著蝙蝠俠服裝現身樹林區校園慶祝母親節活動，引起一陣騷動，立委蘇巧慧（左）也上前合影致意。（記者吳仁捷攝）

新北市實業家黃炳勳（中）經常穿著蝙蝠俠服裝、騎乘重機，參加公益活動。（記者吳仁捷翻攝）

新北市實業家黃炳勳（左二）常穿著蝙蝠俠服裝、騎乘重機，參加寒冬送暖等公益活動。（記者吳仁捷翻攝）