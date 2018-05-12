金門「後浦十六藝文特區」7週年慶 希望市集熱鬧登場

「希望市集」在陳氏大宗祠旁原「後浦十六間」傳統街屋登場。（記者吳正庭攝）

2018-05-12 23:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「後浦十六藝文特區歡慶成立7週年」，今天推出「希望市集」，傳統市集風掀起年輕文創熱潮，業者期盼常態舉行，金門工策會承諾，會盡量配合，也希望對年輕人就業提供協助。

「後浦十六藝文特區」管理委員會與金門縣工商投資發展策進會共同主辦的希望市集，就在陳氏大宗祠旁原「後浦十六間」傳統街屋登場，慶祝特區成立7週年，也慶祝母親節。

活動下午3時登場，傳統兼具復古風的商店市集，為吸引更多人流，推出難得的9折優惠，讓不少年輕學子及帶著孩子的母親流連看貨，除了二手衣物、手工點心，簡單栽植的空氣鳳梨、海膽章魚等多肉植物及迷你盆栽，增添不少買氣。

後浦十六藝文特區在4月1日曾舉辦過微型市集，吸引許多人潮到場挖寶，管委會事後接獲不少民眾反映，期盼再舉辦市集活動，管委會再次啟動募集商家的行動。

一名陳姓女業主說，期盼這項有意義活動能持續舉辦，變成常態性活動，且不要成為「夜市」型態，讓每位發揮文創精神的業者，透過市集與消費者有更多交集。

參與市集的商店包括植創jGarden、Singularr姍卓服飾、築沛水景設計、金門植物商行、玫瑰園烘焙坊、浯嶼倫比X捲毛利卡、狐狸洞小酒館、心空間工作室、一把蔥雜燴工作室、白獅子酒吧也等，並推出許多超值活動。

有吃、有看，金門十六藝文特區的希望市集，讓進場的大小朋友感受不同的驚喜。（記者吳正庭攝）

金門後浦十六藝文特區「希望市集」推出空氣鳳梨，為活動點綴不少綠意。（記者吳正庭攝）

像章魚般的海膽殼加空氣鳳梨，在希望市集詢問度頗高。（記者吳正庭攝）

金門後浦十六藝文特區裡有如「一把蔥」等不少具文創特色的商店。（記者吳正庭攝）