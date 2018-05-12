499一窩蜂擠壓頻寬？ 網友稱中華變超慢 其他家網速變快

中華電信推出499網路吃到飽手機方案，引發民眾一窩蜂搶辦，但有中華電信的網友痛呼，換了好幾個測試，沒有一個網速是快的！（圖擷自爆怨公社）

2018-05-12 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信推出499網路吃到飽手機方案，引發民眾一窩蜂搶辦，但近日陸續有部分網友指出，換成中華電信後網路竟然變很慢，反觀台灣大哥大及遠傳等公司的用戶卻覺得網速好像有變快，在網路上引發一陣議論，猜測是否是因很多人都跳槽到中華電信的關係？

499之亂持續延燒，近日陸續有使用中華電信的網友在網路PO出測試網速的截圖畫面，指稱換約後網速竟然變很慢，哭喊「這網速…有需要吃到飽嗎？」甚至就連原本在中華電信、但沒有換約的用戶也PO圖抱怨網速變慢，有些甚至是使用1399方案的老用戶，跳腳說要準備換一家！

巧合的是，近日也有台灣大哥大、遠傳或是台灣之星的網友PO文聲稱，原本很慢的網速似乎比以前快很多，即使是在像西門町一般的鬧區，網速也能超過100Mbps。這兩種情況都讓看到的網友紛紛猜測，跟近日不少民眾跳家到中華電信有關，留言稱「感謝中華」、「謝謝大家跳中華」、「昨晚台哥大網速確實變順，真神奇」。

但與此同時，在網路上也有一些網友表示，自己或身邊的朋友在使用上並沒有受到影響，因此，目前也還沒有人能確定，部分中華用戶網速變慢，是否與許多人跳到中華擠頻寬有關係。