台灣為全球保種盡心力！ 墾丁珊瑚加入「冷凍方舟」計畫

最近正是墾丁珊瑚產卵時節。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-05-12 21:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕最近正是墾丁珊瑚產卵時節，全球氣候暖化及珊瑚白化問題引發關注，如何保存珊瑚礁生態，更是全球學界致力研究目標。長期投入珊瑚冷凍保存技術的海生館博士林家興也宣布，將墾丁珊瑚生殖細胞及遺傳物質加入全球「冷凍方舟」計畫。

台灣第一個加入的物種

科學界認為，地球即將經歷所謂的「第六次大滅絕」，英國科學家從2005年所主導的「冷凍方舟」（Frozen Ark）計畫，希望在瀕危物種消失之前，先保存牠們的DNA，全球超過22個合作夥伴，蒐集超過4萬8000個樣本，物種數超過5500個，墾丁珊瑚將會是台灣第一個加入的物種！

身為全球珊瑚低溫冷凍保存的先驅研究者，林家興認為，珊瑚保育迫在眉睫，包括各國採用的「設置保護區」、「人工養殖復育」或是「冷凍保存」，必須多管齊下，抵抗全球暖化及人為活動對環境的快速傷害。

林家興：救一種是一種

至於是否特別挑選稀有種珊瑚優先投入「冷凍方舟」，林家興說，「救一種是一種」，畢竟不同的珊瑚精卵冷凍條件大相逕庭，珊瑚產卵採集過程更難以預估，甚至珊瑚共生藻也進行保存，希望能確保有整個珊瑚生態系所需。

除了將投入全球「冷凍方舟」計畫，海生館近十年早已應用冷凍保存技術，建立系統化及完整的珊瑚冷凍基因庫，來有效保存珍貴的珊瑚物種，以及珊瑚遺傳多樣性的種源保存，希望台灣這項領先全球的技術，為珊瑚生態保育盡心力。

林家興長期投入珊瑚精卵低溫冷凍保存。（記者蔡宗憲攝）

墾丁珊瑚胚胎加入全球「冷凍方舟」計畫。（記者蔡宗憲攝）