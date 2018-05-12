夏天來了！週日晴朗高溫紫外線強 下週更熱上看36度

明全台各地高溫晴朗，僅山區須留意午後雷陣雨。（資料照）

2018-05-12 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，明（13）日各地為多雲到晴的好天氣，僅山區須留意午後雷雨，天氣悶熱、高溫都在30度左右，據天氣風險公司預測，未來幾天氣溫將逐漸升高，下週上看36度，將轉為夏季高溫炎熱型態。另外，明中午部分地區紫外線將達危險級，外出須注意防曬。

氣象局指出，明（13）日各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部、金門及馬祖有零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部較大雨勢發生的機率，山區活動須注意天氣變化。

溫度方面，明清晨各地低溫約22、23度，西半部及東北部白天高溫約31至33度。《洩天機教室》表示，因持續受到暖氣團的籠罩影響，明日至下週五（18日），氣溫將逐漸升高。《天氣風險公司》指出，天氣將開始轉為夏季高溫炎熱型態，下週高溫上看35、36度。

紫外線部分，因光化反應作用致臭氧濃度偏高，明中午前後花蓮縣、澎湖縣紫外線指數達到危險級，其它地區也都處於過量級，須注意防曬及補充水分，避免在烈日下活動。

據環保署空品預報，明日北部、中部、雲嘉南、高屏及馬祖地區為「橘色提醒」；竹苗、宜蘭及金門地區為「普通」等級；花東及澎湖為「良好」等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局指出，鋒面通過影響，今晚起黃海南部、花鳥山海面、浙江海面及東海將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風；黃海南部、花鳥山海面及東海北部平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

明各地天氣悶熱、高溫都在30度左右。（圖擷自中央氣象局）

明中午前後紫外線指數容易達到過量級和危險級，須注意防曬及補充水分。（圖擷自中央氣象局）