北市模範媽媽 克服困境用正能量助人

2018-05-12 17:56

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今前往南港成德國小參加桂花節活動，並頒發轄內各級學校推薦的模範母親代表，這些由各里或學校推薦的模範母親代表，都有不同的故事，像是東明里推薦的楊錦鳳媽媽，先生退休便中風臥病長達15年，還要照顧智能不足的小女兒，但她以正面的心態面對，更熱心投入公益，擔任各項活動的志工；由東新國小推薦的蘇倍儀媽媽，孩子有自閉症，她用心教導，並主動到學校辦親職教育講座，教其他家長們如何和孩子相處，值得佩服。

楊錦鳳的先生中風臥病長達15年，她都親力親為的照顧，直到先生去世，但她仍在照顧智能不足的小女兒。她坦言，以前壓力大時，都會到浴室裡一個人放聲大哭，但現在她當義工做健走隊的班長，帶領社區老人們運動，也是另種紓解壓力的方式。

「我健康大家也健康，還有能照顧女兒是最幸福的事！」楊錦鳳說，她當健走隊的班長是想讓大家可以多運動，保持身體健康，一方面也是希望可以陪伴家裡有困境的人，帶他們走出來，讓他們不會感到孤單。楊錦鳳透露，過去她遇到困難時，也受到很多人的幫助，先生在醫院時，她看到那些志工就覺得心中很溫暖，後來她也投入公益，幫助其他需要幫助的人。

蘇倍儀的大兒子有自閉症，但她不怨天尤人，反而心存感激，更用心的教導孩子，甚至協助其他家長和孩子相處。她說，現在小孩症狀好很多，是班上的前三名，孩子還表現得比她以前小時候好，班上老師也很愛護他，一路上有很多人幫忙，內心充滿感謝。

台北市長柯文哲今天在現場頒發轄內各級學校推薦的模範母親代表，除了祝福媽媽們母親節快樂，也趁機推銷南港的包種茶，並希望大家可以去南港車站的東區門戶計畫的策展活動走走看看。