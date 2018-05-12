響應蘭嶼環保觀光 拼板舟、龍舟橫渡黑潮

數名壯漢合力抬運拼板舟。（記者陳賢義攝）

2018-05-12 17:46

［記者陳賢義／台東報導］幫助蘭嶼打造一個無垃圾的優質環保觀光環境，香港「泛非龍」龍舟隊創辦人胡梓康斥資造龍舟，蘭嶼達悟族人張馬群共襄盛舉製造拼板舟，2舟明晨將從達仁鄉南田海域啟航，橫渡黑潮勇奔蘭嶼，號召遊客每人捐1塊錢，並帶走島上1公斤垃圾，幫助蘭嶼垃圾減量。

為完成這次前所未有的創舉，胡梓康和張馬群等人今日下午就將船舟載運到南田，大家分工合作將船舟從板車上卸下，再以漂流木作枕輪，緩緩的將長17公尺、重達500公斤的龍舟，1公尺、1公尺的緩緩拉推到海際，重達300公斤的拼板舟則由多名壯漢徒手扛上肩，合力抬運到海灘，儘管費時又費力，但大家都因為有著共同為蘭嶼的環保盡力的目標不言苦，就連女隊員也成了神力女超人，搬運漂流木的速度不遜色，所有人都好熱心又充滿活力。

這次名為「青山綠水·划渡蘭嶼」的行動，源於胡梓康夫妻前年遊訪蘭嶼，認識獨力走遍全島收集遊客棄置膠水瓶，且回收再利用DIY製作為裝置造景的在地族人林正文，熱愛環保的阿康深受感動，因而發願想幫助阿文，進而在認識阿文舅舅張馬群後告知想法，望能號召遊客每人捐1塊錢，並帶走島上1公斤垃圾，幫助蘭嶼垃圾減量。

「一個香港人都這麼熱愛蘭嶼了，身為蘭嶼人怎麼能不關心！」張馬群說，阿康曾造訪過蘭嶼，看到蘭嶼有這麼美好的文化和景色，卻有著一大堆垃圾，因而希望能以實際行動伸援幫助阿文，進而促成這次行動，由阿康斥資造龍舟，他依古法打造拼板舟，2舟預計明晨4時從南田啟航，下午4、5點抵達。

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