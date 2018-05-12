節電替代深澳電廠？台電：不足以替代 開源節流並重

2018-05-12 17:37

〔記者林菁樺／台北報導〕外界關注國內電力供需與深澳電廠更新計畫，台電表示，為確保全民用電穩定，需從電力供應與使用需求角度檢視；台灣用電隨經濟景氣成長、極端高溫氣候持續攀升，去年用電年增近50億度（等同新增120萬戶家庭年用電量），在推動節電管理外，老舊機組也將如期除役，供電端更須未雨綢繆。

台電表示，深澳電廠更新計畫是為了平衡台灣及北部地區用電而存在，120萬瓩的發電裝置容量將可提供2.8%的供電能力，絕非近日部分人士刻意説成僅提供0.1%的備用容量率。

台電強調，北部地區隨著核一、核二及協和電廠機組陸續除役，累積減少裝置容量將高達524.2萬瓩、等同全台約1/8的機組佔比，對電力供應來源的需求將更為迫切。台電盼共同理性看待並討論我國電力供需現況，勿以訛傳訛，才是真正為民眾爭取公共利益。

台電說明，長期電源開發的規劃已將各項積極節電情境及需求管理措施納入考慮，不足才會提出新增機組；另外，相關節電作為包括政府補助業者設備汰舊換新，推動加速燈具及老舊冷氣汰舊換新節能計畫，以及台電擴大需量反應措施與時間電價等抑低尖峰用電措施，均已綜合納入電力需求預測。

有關外界建議，應以智慧節能替代興建電廠，台電強調，節電推動過程中面臨異常極端高溫氣候、電動車發展及其他電力使用行為，都將使用電持續攀升，而依據過去縣市參與節電實績，節電率約1至2%。基於用電隨經濟成長與氣溫提升，節電目前有其侷限與極限；再者，以現有科技及節電誘因，目前節電努力所省下的量，仍未能趕上經濟成長用電需求及老舊機組除役缺口，不能完全寄望以節電替代電源開發，但台電會持續從工業民生推動節電。

台電表示，開源及節流都必須雙管齊下，滿足民眾及企業投資的用電需求。