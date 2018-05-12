搶辦499吃到飽無極限 連機場櫃位也淪陷

有網友指出499之亂延伸到機場。（圖擷自爆料公社）

2018-05-12 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信499促銷活動日前開啟申辦後，民眾整個大暴走，今（12）日遇到促銷戰的第一個假日，排隊人龍更是空前絕後，一名網友在《爆料公社》指出，連機場的中華櫃位也淪陷了，讓他覺得這樣做會影響到原本客群的不便，引來網友一陣討論。

葉姓男網友今日中午在臉書社團《爆料公社》指出「全台瘋499吃到飽的活動也排到機場去了」，他表示機場的電信櫃位本來用意是偏向給國際旅客辦電話卡、或是本國旅客買國際電話卡等等，雖然是可以做續約，但這樣的情況勢必已造成原本客群的不便。

也有網友貼出桃園機場第一航廈的中華櫃位公告，表示他們已不再受理民眾申辦499吃到飽的方案，呼籲民眾去其他地方辦理。

不少網友見狀紛紛回應：「人各有志，喜歡花大把時間排隊是他家的事，但盡量別遷怒到第一線人員就好」、「可以去西莒阿，昨天有人說那邊沒人」、「國家門面也搞成這樣？丟臉給外國觀光客看？果真面子是人給的，臉是自己丟的」、「跟衛生紙之亂一樣，悲哀的一群人」、「有沒有人要包船去馬祖跟澎湖的」、「還不是垃圾慣老闆害普通勞工只剩下這種小確幸。」