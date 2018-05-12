機場快閃展天籟 茂林國小魯凱歌謠隊獲盛讚

鄧師傅今天邀請魯凱歌謠隊在小港機場，透過天籟般美聲歌頌母親，並向天下母親致上最大的敬意。（記者張忠義攝）

2018-05-12 17:03

〔記者張忠義／高雄報導〕歡慶母親節，鄧師傅餐飲事業今天中午在小港機場出境大廳舉辦公益關懷快閃活動，邀請茂林國小魯凱歌謠隊師生獻唱，透過天籟般美聲的驚喜展演，向全國偉大的母親們致上最大的敬意。

魯凱歌謠隊師生的美聲展演，吸引在場旅客甚至在用餐的客人，紛紛抬頭張望並拿起手機捕捉畫面，連航空站櫃檯小姐也報以掌聲，魯凱歌謠隊搭配非洲鼓輕快節奏，低聲合唱部落「聚會歌」，還邀約旅客加入開心共舞，尾聲中齊聲高喊「母親節快樂」，現場還送女性朋友康乃馨花束，及祝福卡片賀節，氣氛熱鬧溫馨。

鄧師傅餐飲事業長期關注偏鄉地區孩童飲食營養，定期捐贈偏鄉孩童早餐食材，前年還資助茂林國小魯凱歌謠隊赴澳洲參與雪梨台灣日活動，成為國際交流最佳代言人，此次邀請歌謠隊參與公益快閃活動，期能強化學童自信，體現生命價值，同時傳承魯凱族音樂文化。

魯凱歌謠隊員很多是首度造訪機場，第一次看到飛機起降相當興奮，很樂見旅客與他們一起互動參與，心情踏實許多，活動結束，鄧師傅餐飲創辦人鄧文裕、經理鄧至佑，還安排師生參訪小港區淨園休閒農場，體驗餵食可愛動物樂趣。

魯凱歌謠隊搭配非洲鼓輕快節奏，低聲合唱部落「聚會歌」，還邀約旅客加入開心共舞。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊師生的美聲，吸引在場旅客，紛紛拿起手機捕捉畫面。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊師生獻唱，透過天籟般美聲，向全國偉大的母親們致上最大的敬意。（記者張忠義攝）

尾聲中齊聲高喊「母親節快樂」，現場還送女性朋友康乃馨花束，及祝福卡片賀節，氣氛熱鬧溫馨。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊現場還送女性朋友康乃馨花束，氣氛熱鬧溫馨。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊拿康乃馨花束送給航空櫃台小姐，讓美麗小姐們欣喜不已。（記者張忠義攝）

茂林國小魯凱歌謠隊師生獻唱時，旅客們都停住腳步聆聽，最後都報以熱烈掌聲。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊師生獻唱，透過天籟般美聲的傳達，聯航空櫃台小姐都站起來聆聽。（記者張忠義攝）

高雄市茂林國小魯凱歌謠隊在小港機場獻唱，有些小朋友是第一次到機場，表演後他們都相當興奮。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊送康乃馨花束給旅客，氣氛熱鬧溫馨。（記者張忠義攝）

魯凱歌謠隊透過天籟般美聲的驚喜展演，向天下的母親們致上最大的敬意。（記者張忠義攝）