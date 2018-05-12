暖心！白沙屯拱天宮進香醫護團 義務隨行照顧香丁腳

白沙屯拱天宮進香醫護團自費130萬添購醫療相關器材，義務隨隊走400公里照顧香丁腳。（記者蔡政珉攝）

2018-05-12 16:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕暖心！白沙屯拱天宮進香醫護團由綽號「小馬」的楊富雄擔任團長，成員共有80人，來自全台各地，醫師、護理師、治療師、民間救護車業者、醫技人員和關懷志工。楊富雄說，成員因為不同原因感受到白沙屯媽祖婆的慈悲，堅持發揚這份慈悲心，大家看到香丁腳隨著媽祖婆長途跋涉，身體難免出現小問題，於是發願組成醫護團，為大家服務！

自掏腰包130萬 添購醫療器材

「醫護團堅持不對外募款、不接受企業贊助、無商業行為。」楊富雄說，醫護團所有相關醫療設備，包括自動體外心臟電擊去顫器、急救包等醫療器材，都是大家自掏腰包添購，至今已經超過130萬，更顯現醫護團成員的用心。

楊富雄說，曾經遇到香丁腳被鞭炮炸到肋骨受傷，皮膚甚至出現小洞，當時緊急送醫治療，其他如心臟出現問題急救等案例也不在少數。

徒步隨行服務 即刻救援照護

醫護團副團長吳宏璋說，成員基本上都是隨隊一起徒步行走，急救包動輒超過3、4公斤，志工們不分豔陽或雨天，依舊隨身攜帶，從不喊重喊苦，一旦發現有有香丁腳出現突發狀況或受傷，就可立即檢傷及消毒包紮。

吳宏璋說，除了一般常見的水泡消毒、跌倒破皮擦傷扭傷等救護服務，隨行醫護專車上還有醫師、護理師待命，希望能在最短時間讓傷患獲得最即時的照護，讓香丁腳的進香行程圓滿平安，也是醫護團的心願！