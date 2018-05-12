用路人注意！台中火車站廣場施工 建國路封閉部分車道

中山路往民族路的建國路施工，14至25日封閉往北外側1線慢車道。（台中市政府提供）

2018-05-12 16:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕配合台中火車站廣場工程，台中市政府進行建國路（中山路往民族路段）分隔島打除及移設工程，14至25日封閉建國路往北外側1線慢車道；26日至6月6日封閉建國路往北內側1線快車道，期間維持南側3車道及北側2車道通行。

建設局指出，台中鐵路高架化後，台中火車站廣場工程今年1月15日開工，原訂8月中旬完工，為了減少對交通的影響，劃分為A、B、C、D、E五個工區，二階段施工，目標在6月底提前完工。

目前第一階段A工區部分廣場已開放，B、C工區則在廣場石磚鋪設及植栽收尾階段，預計5月底前開放；第二階段D、E工區陸續施作地坪整地及雨水儲留設施，整體工程完工後，可提供更廣闊便捷的行走空間。

建設局說明，中山路往民族路的建國路段14至25日施作快慢分隔島拆除、鋪瀝青及標線劃設等作業，將佔用往北外側1線慢車道；26日至6月6日施作中央分隔島拆除及新建、鋪瀝青、標線劃設等作業，將佔用往北內側1線快車道，施工期間維持南側3車道及北側2車道通行。

建設局也說，工程整體規劃於都市設計審議過程中，經專家學者以道路交通安全的角度完成審查，未來完工後，建國路將設置南北側各3車道供一般車輛通行，並於南側車道設置1公車專用道。