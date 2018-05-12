海裡的流星雨！東沙環礁珊瑚產卵 珍貴畫面捕獲

東沙環礁珊瑚產卵，五彩繽紛如彩色流星雨。（海洋國家公園管理處提供）

2018-05-12 16:33

〔記者黃旭磊／高雄報導〕東沙環礁珊瑚產卵，數十萬計卵子成束釋出，五顏六色，在湛藍海水中宛如「彩色流星雨」！

每年農曆3、4月是南台灣海域珊瑚產卵季節，常於春末夏初、月圓後夜晚，無數卵子成束釋出，猶如海中的彩色流星雨，海洋國家公園管理處工作人員捕獲畫面，認為如期放卵，海域生態維持良好。

海管處副處長呂志廣今天（12日）說，駐島人員於5月5日晚上9點20分，首次捕捉到珊瑚產卵畫面，根據學者長期研究，珊瑚產卵時間受到光照、潮汐及海水溫度影響，即便有週期，仍然無法精確預估預產期，據記錄，往年產卵時間多在農曆3月23日前後，也就是俗稱「媽祖生」前後期間。

墾丁珊瑚也在5月7日被紀錄到產卵，墾丁國家公園管理處委託水中攝影專家蔡永春觀察，記錄到表孔珊瑚等，超過10種珊瑚產卵大爆發景象。

研究人員指出，東沙環礁是我國唯一環礁地景，也是世界級自然遺產，而珊瑚歷經千萬年才形成環礁，環礁空間結構涵納多樣性海中生物，是海洋生態系重要環節，而東沙近乎圓形環礁景觀難能可貴！

珊瑚釋卵。（海洋國家公園管理處提供）