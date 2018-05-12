台大學生會：制度漏洞未釐清 下次校長遴選仍會爆爭議

2018-05-12 16:44

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕即使教育部已發文要求台大儘速重啟校長遴選，但台大今天召開臨時校務會議，仍通過挺管派提出的修正案，反過來要求教育部儘速發聘（給台大教授管中閔為台大校長當選人），必要時，台大應依法尋求救濟。學生們認為，台大今天的決定和3月24日擱置爭議不討論的狀態相同，爭議無解、仍陷入僵局，台大勢必要很久沒有校長，受害的是台大師生。

台大學代會前議長王羿方分析，今天校務會議結論是回到3月24日臨時校務會議擱置所有爭議的狀態，再進入與教育部鬼打牆的無窮迴圈，完全沒有進展，今天會議也無視教育部4月27日提出的法律見解，對於教育部認為遴選有重大瑕疵、管中閔兼職違法偷跑等事，未就法律面進行實質討論，台大行政單位還是搬出之前的說詞，呈現各說各話的情況。

王羿方也表示，今天校務會議唯一的有效結果，大概就是賦與代理校長有行使完整校長職權的權利，這也意味著代理校長恐長期執政，台大勢必會有很長一段時間沒有校長。

台大學生會長林彥廷表示，臨時校務會議上學生會有一個提案，希望不只是決定台大下一步，更重要是釐清台大現在的爭議，才能繼續往下走，很可惜差了14票，學生會提案失敗，但這不是結束，而是開始，因為看到有很多老師和同學都支持大學自治應以學生為主體，同時更應該保障大學內的言論自由。

林彥廷認為，這次校長遴選很多爭議來自於制度漏洞，以及台大校方行政疏失，如果無法好好釐清和整頓，接下來危機或爭議，仍然會在下一次校長遴選發生，對台大來說，也不是最完美的落幕方式。

另在校務會議上有提到，教育部的公文是否是行政處分，未來校方是否要提訴願，對台大全體師生影響非常重大，所有爭議應先釐清，才能維護學生基本受教權。

台大學生分析，從今天通過的修正案內容來看，第一點是挺管，要教育部依台大遴選結果儘速發聘，否則必要時就打行政官司；第二點內容「在新校長就職前，全校應由郭代校長大維依法正當行使完整之校長職權…」則是授予代理校長有完整的校長權力。

熟知全案的學生質疑，今天校務會議整個都像在「演戲」和「套招」，唯一議案原本是代理校長交辦的「因應教育部發函台大應即重啟校長遴選程序，與釐清大學自治的範圍。」決議草案內容完全沒有「儘速聘任（管中閔）為台大校長」，但代理校長從頭到尾都未針對自己的提案有任何發言捍衛，在修正案提出來之後更自動消失，不禁讓人懷疑，台大行政和挺管派教授在演戲和套招，已可預期台大校長遴選爭議至少會拖到年底選舉，管中閔將以受害人形象成為藍營的吸票機，但賠上台大變成政治工具，受害的是台大師生。