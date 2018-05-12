5大人擠4人桌 網友控店家挖苦:早知給8人桌

2018-05-12 16:25

〔記者邱灝唐／台南報導〕這個週末正逢母親節，許多家庭都會出外吃大餐慶祝，不過台南有一名網友訴苦，今日中午在和意路一間港式飲茶店消費時，因體型豐滿加上5人擠4人桌，屢屢干擾走道動線，店經理還說「老闆們這樣健壯，應該給8人位置的」，這番話讓她相當生氣。對此，店經理回應，確實有此事，但他是誠懇無惡意地建議，若是顧客有特別需求可以事先提出，安排最舒適的位置。

該名網友在臉書社團「我住台南安南區」指出，他們今日中午到港式飲茶店消費時，5名大人必須擠進4人桌，但體諒節慶因素也沒要求換位置，但較為豐滿的體型讓其中一人不得不坐到靠近走道，也因此被服務員2次勸導「擠進去」，沒想到後來經理走過來並說「你們訂位沒要求嗎」、「這個位置5人也坐得下」、「早知道老闆們這樣健壯，應該給你們8人位置的」，這些話都讓他們相當生氣，質疑餐廳訂位怎麼變成路邊攤品質。

對此，店經理出面澄清，今日確實有此事，但那個當下的回應是相當誠懇非惡意，那個位置平常可坐到4名大人和2名小朋友或5名大人，但今日消費的顧客有2名相當魁梧，可說是棒球員的體型，因此才會說出若有較大位置的需求可以提前說，如果有空位的話，安排8人圓桌也不是問題，只是因母親節整場客滿，才沒有調整座位，不然絕對會安排最舒適的位置給客人。