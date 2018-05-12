西濱白沙屯段快車道不開放 進香恐塞爆

西濱白沙屯段快車道不開放，信眾擔心16日南下進香會塞爆。（記者蔡政珉攝）

2018-05-12 16:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香，將於16日晚間11點40分出發，目前報名人數已經突破4萬人，創下新高紀錄，恐讓白沙屯地區擠滿人車。不過，當地居民和信眾發現，往年都可通行的西濱白沙屯出口今年被封閉，大批車流必須走狹窄側車道，憂心引爆大塞車。

西濱北區工程處第四工務段則回應，目前先封閉式因應端午節前西濱工程白沙屯至南通灣段通車，正在進行交通設備安全履勘，才會先封閉車道，以便作業。

第四工務段也說，既然白沙屯拱天宮媽祖進香對西濱道路有強烈使用需求，會研擬於進香期間開放車道，方便信眾。

「恐怕會嚴重塞車，而且交通安全也有隱憂！」義工組織白沙屯媽祖婆電視台台長駱調彬說，目前不開放快車道，導致拖車、貨車、遊覽車、自小客車與機車都要擠到側慢車道，想到就覺得非常危險，而且屆時塞爆，恐有大批信眾趕不及參加進香。

駱調彬說，不少信眾由北部南下，常會轉往西濱，直接抵達白沙屯，但目前白沙屯南北向快車道都已經封閉，後龍鎮赤土崎地區往南也封閉快車道，全部只能利用側慢車道，已有許多信眾最近參拜發現，向他反映擔心會塞爆，也有嚴重安全隱憂。