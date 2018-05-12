大里表揚40位模範母親 95、83歲阿嬤合切蛋糕

大里區公所表揚40位模範母親，還請年紀最長95歲賴陳梅（左四）及83歲陳林錦霞（右四）上台切3層大蛋糕，接受大家祝福。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-12 16:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是母親節，中市大里區公所今日舉辦母親節慶祝及表揚活動，共表揚40位優秀模範母親。

衛生局長呂宗學及區長周崇琦代表市長林佳龍致贈「母愛之光」匾額、禮品，立委何欣純、市議員李天生、張芬郁等人也到場來祝福媽媽們。

此外，呂宗學與周崇琦還牽著最年長現年95歲賴陳梅阿嬤及83歲陳林錦霞阿嬤上台切3層大蛋糕，接受大家的祝福，同時也祝福天下的媽媽們永遠健康及快樂。

被表揚40位模範媽媽中，其中一位66歲潘榕嬿，早年喪偶，因先生猛爆性肝炎過世，當時大女兒才7歲，就讀小一，小女兒剛出生不久，事發突然，頓失依靠，自己獨立撐起家計，照顧2位幼小女兒。

為了生計及方便照顧2名幼小女兒，她從事保姆工作，同時為增加收入，將透天厝改成分租套房，賺取房租收入，自己則與2名小孩睡客廳，家中大小事務全由她負責，雖是蠟燭兩頭燒，但她樂觀面對人生。

後來，開始魚貨生意，不幸被下游廠商欠貨款而負債，只好賣屋償債，再次經歷生活上的低潮及辛苦，潘阿嬤仍然堅強勇敢面對，開始租屋生活，之後到台中工業區從事作業員，一路從最基層，不怕辛苦的學習一直做到課長，也辛苦將兩位女兒拉拔長大，阿嬤為母則強，堅毅人生態度，值得尊敬與學習。