台電補新血6年 降低接班斷層與年齡結構

2018-05-12 16:02

〔記者林菁樺／台北報導〕台電在1989、1990年大舉徵才，當時進用的員工於近年陸續退休，人力出現大缺口，且台電1991至2000年因應政府多退少補的政策，進行人力精簡，因而面臨人力資源老化、世代技術接班斷層等危機，為此台電6年前實施「提早補充新進人員」策略，不僅爭取世代接班緩衝，也降低員工平均年齡。

台電於2012年開始，啟動提早補充新進人員策略，比如2012年退500人，但招聘550人。2016年退1000人，但只招聘950人，等於過去多出的50人是先從未來借出名額。

台電人力資源處組長李義永解釋，啟動提早補充新進人員策略有兩大原因，電力為專業技術，若一次退離太多，新血對電廠、電力的專業技術恐不足，因此需要提早培育相關人才。此外，大退大補無法平衡人力結構曲線，採此策略可「削峰填谷」，降低員工年齡結構。

根據統計，台電員工人數1992年超過3.2萬，歷經數十年精簡策略降至2.6、2.7萬上下，平均年齡從41.47歲一路上升至49.39歲高峰，近年補充新血後，今年已降至47.3歲。

台電於2005至2018年間共招考1.3萬名人力，已佔整體員工的41%，等同台電每10人當中就有4名屬於青壯世代，35歲以下的人力比例從12%提升至23%。

目前在台電輸變電工程處北區施工處服務的汪信宏，是2015年考取「輸電線路維護」類別的新進僱用人員，曾在半導體產業服務超過10年的他毅然決然轉換跑道，現主要負責輸電鐵塔的架空線路相關工作。

汪信宏笑說，平常工作要在50至60公尺高的鐵塔上裝設線路，這份工作充滿挑戰性，除了帶給他「開闊視野」，由於工作地點多在偏遠山區，一施工就是好幾天不能回家，長久下來同事間的情誼也更緊密。

汪信宏觀察，第一線工程人員正進入退休潮，年輕同仁更肩負重任，「能做就做，能學就學」，他希望傳承前輩們的電業技術，挑起穩定供電的任務與使命。