做公益把愛補齊 陳心怡獲全國傑出弱勢單親母親

2018-05-12 15:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣單親媽媽陳心怡獨立扶養2個女兒，面對生命低潮她未選擇放棄，反而積極從事公益，並在臉書成立關懷弱勢社團，號召大家來當志工，假日更帶著女兒一起去發送物資，把殘缺的愛用大愛補齊，成為不少當地單親媽媽的依靠。

在母親節前夕，陳心怡獲得國際單親兒童文教基金會頒布全國十大傑出弱勢單親母親的肯定，陳心怡表示，「不要因為生命挫敗，就失去愛的能力」。

陳心怡說，5年多前跟丈夫離婚，離開家門那一刻曾對生命感到絕望，想帶著2歲與3歲的女兒一走了之，但小孩天真的眼神打消壞念頭，當下告訴自己「天無絕人之路」，於是開始找工作，舉凡廁所清潔工、出殯女子樂隊、遊覽車進香團等，只要體力可以負荷的工作都去做。

陳心怡坦言，前半年的單親生活對未來其實很茫然，更質疑愛的存在，直到接觸教會課照班服務（YMCA），才發現社會底層存有更多弱勢家庭跟兒童，後來在朋友鼓勵下參與當地「二林人愛跑俱樂部」臉書社團、伸港「愛心團隊」等單位，擔任公益活動與發送物資的志工，最後還在臉書成立關懷弱勢的臉書社團，主動協助跟她一樣的單親弱勢家庭。

「種善因，得善果。」陳心怡表示，行善也不可能一帆風順，曾在租屋處堆放物資過多，結果被房東嫌惡趕走，不過也因禍得福，得以找到目前最好的居住環境；也為了送達慈善會的喪葬補助費，必須面對不少陌生人的大體，而事後冥冥中都有得到無形的幫助，另外也與很多單親媽媽結為好友，大家假日就是相揪做公益，生活有了重心，不再感到徬徨無助。

您看到蟑螂想到什麼？陳心怡說，記得搬出來的第一天晚上，母女3人坐在只有5坪大的套房地板上吃飯，女兒看著電視劇「大長今」興奮的說：「我們跟他們一樣坐地板吃飯ㄟ」，當時就下定決心，未來要給孩子們一個家，4年後搬到目前有廚房的租屋處，某日在流理台看到蟑螂，竟然捨不得打死，覺得「我終於給孩子一個像樣的家了」。

陳心怡說， 以前被幫助，知道要「惜福」，現在有能力助人，才知道「知足」可貴，目前已幫助過50戶以上弱勢家庭，仍有15戶在持續關懷，未來希望可以買下第一個租屋套房，當成單親媽媽的中途之家，成為愛的轉捩點。