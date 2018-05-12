中市擬新建8座停車場 提供3600多個停車格

2018-05-12 15:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市人口持續成長，市府為改善日趨沈重的交通壓力，除積極建置大眾運輸網絡，也兼顧汽機車停車需求，計畫在台中火車站等8地新建停車場，預計可提供3634個汽機車停車格，交通部公路總局今已審查通過，將提報交通部核定。

交通局長王義川指出，台中人口持續成長，已是全台第二大城。目前設籍台中的機車超過169萬輛，汽車也逾108萬輛，加上其他縣市來台中工作、上學的民眾，汽機車停車需求不斷上升，市府推動大眾運輸的同時，也必須兼顧汽機車停車需求。

他又說，透過劃設路邊車格、活化閒置用地闢建臨時停車場、提高民營停車場設置獎勵金額等多元措施，目前有汽車停車格12萬8000個、機車格12萬3700個，過去3年已增加逾8萬5000個停車格，期盼先提供停車供給，讓民眾停車更方便，也可提升交通秩序。

交通局表示，隨著台中各項重大建設推動，包括捷運綠線、台鐵台中段高架化、水湳智慧城等，加速磁吸效應，各地人口湧入台中。因此，也配合交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」，提報停車整體規劃案爭取補助。

王義川指出，公路總局這次審查，台中市有8案，包括台中大車站計畫－立體停車場、豐原轉運中心立體停車場、大里區東榮立體停車場、大里區益民國小地下停車場、潭子區潭興立體停車場、北屯區舊社立體停車場、南屯區正心立體停車場、台中一中地下停車場，上述提案已經公路總局審查通過，將提報交通部核定。