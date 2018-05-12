20年花400多萬認助66學生 母親節前夕獲感謝

2018-05-12 15:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事鄭錦蜜，20年來花費超過415萬元，認助66名學生，對這些孩子們來說，鄭錦蜜如同他們的另位媽媽，在他們困難時伸出援手，讓他們順利完成學業，有6名過去和現在受到幫助的學生，特別在母親節前夕，送給在他們心目中的另一位媽媽康乃馨、卡片，以及心中那份滿滿的感謝。

鄭錦蜜年輕時常看父母幫助街上的乞討者，在家庭教育之下，鄭錦蜜長大後也開始幫助人，她做公益活動到現在已有36年的時間，幫助過各種不同生活困難的人，而投入認助學生則有20年的時間，她常覺得老天待她不薄，自己很幸福，因此她想當老天爺的左右手，幫助需要幫助的人。

「懂得付出，就能感受到快樂！」她說，常常受到孩子們寫給她的信，噓寒問暖的內容，內心都會感到格外溫暖和感動，她認為做善事是「播種」，不可能撒一次種子就能一輩子都有收成，所以要不斷奉獻。

受認助的成淵高中王士瑋，家中有大筆債務，家中因此陷入困頓，父母的薪水微薄，家裡還有兩個孩子要養，生活雪上加霜，但鄭錦蜜及時伸出援手，減輕他們的經濟負擔，王士瑋說，很感謝鄭阿姨的幫忙，讓他有錢可以買參考書，讓他能好好念書，現在也已申請上大學，打算就讀資管相關科系，他覺得這是對鄭阿姨最好的回報。