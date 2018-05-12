賴清德參觀桃園農博 大讚桃園這項措施狂超台南

2018-05-12 15:19

［記者許倬勛／桃園報導］展期共40天的桃園農業博覽會吸引逾300萬人次遊客，在母親節正式落幕，今天上午行政院長賴清德在市長鄭文燦陪同下，趕在閉幕前參訪「鼓勵好室」、「創新農機館」及「綠色方舟」等館，賴清德表示，農博兼具文化、科技及生活，辦得非常成功、儼然是全國大型活動的指標，他笑稱：「首台電動自駕車由桃園首開先河，原本台南核定為示範場域，竟被桃園搶先超車，可見鄭市長企圖心。」

行政院長賴清德上午11點半抵達農博園區，參觀1個半小時，先後參訪「鼓勵好室」、「創新農機館」及「綠色方舟」等館，賴清德和鄭文燦參觀「鼓勵好室」展區中的「光合灶腳」時，親手摘取廚房內溫室的蔬菜製成三明治品嘗，賴清德大讚，從農場到廚房、種植到摘取都在同一空間，令人印象深刻。

賴清德也說，未來台灣的農業將與智慧科技緊密結合，像農博園區智慧溫室展示的灌溉系統，從濕度、溫度到光照都可以透過智慧型裝置調整、24小時監控，可大幅提高品質與產量。

賴清德說，電動自駕車竟然是由桃園首開先河，原本台南市被列為示範場域，他笑稱，「想不到竟被桃園搶先一步，可見鄭市長的企圖心」。他另說，此次會場建置智慧電網系統，全區電力可自給自足，並呈現發電量、使用量及剩餘電量等相關數據，此概念可在全國推廣，讓國人知道智慧電表及電網的重要性。若園區能源使用智能調控的概念在全國廣為推廣，2025非核家園目標可望達成，並能提升國人生活品質。