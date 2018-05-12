孕媽咪化身幸「孕」女神 自信走秀豔驚全場

獲得孕媽咪走秀冠軍的湯聖薇與先生組」饅頭啦啦隊」。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-12 15:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有快樂的孕媽咪，才有健康的寶貝，烏日林新醫院今天舉行「好孕媽咪‧雲漾走秀」活動，共有19位預產期在6-9月的孕媽咪化身幸「孕」女神，多數的孕媽咪大方秀出自己的孕肚，並在肚子上彩繪，要證明懷孕的女人最美。

明天就是母親節，烏日林新醫院在母親節前夕，舉行「好孕媽咪‧雲漾走秀」活動，共有19位孕媽咪化身為幸「孕」女神，參與走秀。

活動分為初賽「好孕Wallk秀」及決賽「好孕Talk秀」2階段，只見每位參賽媽咪以各種夢幻造型秀出最美麗的大肚子自信走秀，有維納斯女神、夏威夷草裙、熱情啦啦隊、中東舞孃風、彩繪繽紛等風格，令人大為驚艷。

其中一位29歲的孕媽咪湯聖薇表示，她在未懷孕前，為保養身材，不喜歡吃澱粉類的食物，喜歡巧克力、有抹茶口味及辣食物，但一懷孕後，竟然愛上吃饅頭，連老公都很吃驚，因此把肚子裡的寶寶叫饅頭，2人在此次的走秀比賽，還穿上啦啦隊服，組成「饅頭啦啦隊」，由於表演很有創意，獲得冠軍。

對於得到第一名，湯聖薇表示，一開始報名只是想當個紀念，沒想到竟然可以第一名，很開心可以全家3口一起獲獎，這是寶寶第一次的榮耀紀錄，未來等寶寶出生會一定會再跟寶寶講。

另外，打扮成女神、充滿海洋風的32歲鄭雅云，因為夫妻相隔兩地工作，結婚3年都未懷孕，到醫院檢查也沒有問題，兩人決定放鬆心情到墾丁渡假，想不到竟然因此懷孕，夫妻兩人高興不已，因此決定打扮成具有海洋風的女神。

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