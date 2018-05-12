499吃到飽超便宜？他月租只要30元冷眼旁觀

最近電信業者推出499月租方案，許多民眾都到門市排隊申辦。（資料照）

2018-05-12 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕最近499吃到飽方案在全台延燒，想辦還要排隊很久。不過一位網友卻發文表示他根本是冷看499吃到飽，因為他每個月月租才30元。

最近電信業者推出499月租方案，不只4G網路吃到飽、網內免費，還有送網外通話分鐘數，因此許多民眾都到門市申辦。不過一位網友卻在《DCARD》發文表示，他一個月月租只要30元，因此完全是冷看499吃到飽。該網友表示，由於他是邊緣人，根本無法提高通話使用量，因此仍持續使用每個月只要30元的方案。

該網友表示，這個30元月租方案不含通話費，每個月有提供有200MB網路量，網路用完可以買。他認為這非常適合宅在家、有WiFi的邊緣人使用，反正打電話什麼的，只要用LINE和Skype就夠了，而且現在外面餐廳幾乎都有WiFi，因此他出門完全沒有用數據流量。他也貼出電子帳單，証明每個月確實只要繳30元。

許多網友看到後都直呼，「這不叫邊緣人了，該叫山頂洞人XDD」、「你這太邊了...」、「你有朋友或社交圈嗎？」也有同樣邊緣的網友留言，「我最後一通電話是兩個月以前欸。」還有人建議，「你用預付卡更省吧。」