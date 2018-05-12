高市觀光局彙整母親節優惠 邀全國媽媽來高雄FUN輕鬆

2018-05-12 15:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接母親節，高雄觀光業者鎖定女性及親子客群，規劃許多母親節感恩活動﹔高市觀光局特別幫整理母親節食、宿、購、遊等各項優惠，並順勢推薦市府規劃的高雄款旅遊指南，如高雄水漫遊、高雄鐵馬行、高雄步道行等特色遊程，邀請全國媽媽來高雄FUN輕鬆。

觀光局長曾姿雯表示，配合母親節假期，高雄各大飯店都有優惠，如漢來、寒軒國際、高雄國賓、義大天悅、COZZI和逸與高雄中山館都有住房優惠。

景點部分包括金獅湖蝴蝶園。蓮池潭遊客中心、城市光廊、富樂夢觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、珍芳烏魚子觀光工廠、台灣滷味博物館、馬玉山紅頂穀創等，均提供優惠贈品或6折以上折扣。

壽山動物園5月12~13日只要母子、母女共同扮鬼臉出示智慧型載具圖檔，即可享免費入園，所有的好康優惠就是希望全國媽媽在享受旅遊之餘，也可以精打細算省點荷包。

高雄款旅遊指南中部分，喜歡走文青風的可搭鴨子船、愛之船、貢多拉船，欣賞愛河河畔風光﹔或搭乘文化遊艇暢遊高雄港、或騎著鐵馬順著自行車道欣賞茄萣漁村風情和美濃農村純樸景致。

喜歡戶外健走的可到小崗山登山步道享受森林浴，還可以順道去新景點崗山之眼，多條路線提供不同的旅遊樂趣。

曾姿雯補充說明，高雄很多景點都適合家庭旅遊，歡迎大家上高雄旅遊網查詢相關推薦遊程，提前安排住宿，來趟輕鬆愜意的高雄小旅行。相關資訊可上 高雄旅遊網官網

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