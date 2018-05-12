花蓮佐倉步道地震崩塌調查出爐 林務局：暫無危害

2018-05-12 14:53

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市佐昌步道上方山區因震後崩塌，大面積黃土碎石裸露在翠綠植披間的景象，一度令當地居民憂心忡忡，經林務局花蓮林區管理處進行調查後，表示新生崩塌面積約1520平方公尺，距離最近社區達650公尺遠，佐倉步道也有260公尺，對下游社區民眾及遊客暫無危害。

花蓮林管處指出，11日經會同專家學者現場勘查崩塌地形後，測量出新生崩塌處屬表層風化破碎岩層鬆動，崩塌坡面距離最近社區仍有一段距離，若再發生崩塌，掉落土石不會直接影響民宅及步道遊客。

針對民眾擔心崩落土石若遭豪雨沖入八堵毛溪，恐造成溪床堵塞溪水溢堤漫流等災害疑慮，花蓮林管處調查後發現，崩落土石量約1500立方公尺，堆積於坡腳，呈現穩定狀態，雖距離八堵毛溪僅80公尺，但堆積土石無朝野溪方向推移趨勢，因此無阻礙水流條件。

花蓮林管處指出，後續將密切觀察並進行更詳細的調查工作，待完成後視情形編列預算治理，由於目前已辦理八堵毛溪清疏工作，並加強護岸工程，盼能擴大排洪斷面，降低洪水溢流風險。

因颱風季節即將到來，八堵毛溪為花蓮縣境內的土石流潛勢溪流，水土保持局花蓮分局調降土石流警戒值600mm為500mm，未來如遇大型降雨事件，籲請民眾配合相關單位，執行疏散避難工作。

  • 林務局花蓮林區管理處會同專家學者進行佐昌步道上方山區崩塌處勘查，今表示崩塌土石對下游社區民眾及遊客暫無危害。 （記者王峻祺翻攝）

    林務局花蓮林區管理處會同專家學者進行佐昌步道上方山區崩塌處勘查，今表示崩塌土石對下游社區民眾及遊客暫無危害。 （記者王峻祺翻攝）

  • 花蓮市佐昌步道上方山區因震後崩塌，大面積黃土碎石裸露在翠綠植披間的景象，一度令當地居民憂心忡忡。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮市佐昌步道上方山區因震後崩塌，大面積黃土碎石裸露在翠綠植披間的景象，一度令當地居民憂心忡忡。（記者王峻祺翻攝）

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