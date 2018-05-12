桃園「天空斷橋」終有解！國二甲線高速公路動工 2020年完工

2018-05-12 14:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道2號延伸的國2甲高速公路延宕多年，只蓋一半的「天空斷橋」飽受桃園市大園區居民批評，今年2月總算以26.64億元順利發包工程，預計2020年11月通車。行政院長賴清德上午主持開工動土典禮，他期許，國2甲線高速公路完工後，桃園市3橫、3縱的交通骨幹就能逐漸成形。

交通部為改善大園區中正東路、民生路、國際路的交通壅塞狀況，規劃國2甲線高速公路從大園交流道到台15線、台61線快速道路，但工程卻延宕多年，蓋了一半的高架橋無處串聯，成為「天空斷橋」獨特景象。

中央與地方政府積極協調，終於變更路線後，將國2甲線高速公路工程拍板定案，上午由賴清德率同交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人，共同主持「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」開工動土典禮。

根據交通部高速公路局規劃，工程的主線雙向車道約2.6公里、匝道總長2.8公里，其中國道2號1公里加230公尺處以西到台15線快速道路為第一工區，已開始施工，國道2號1公里加330公尺處以東到大園交流道為第二工區，將配合桃園航空城計畫用地取得程序，取得土地後再施工，目標是兩工區都要趕在2020年11月完工。

賴清德強調，國2甲線高速公路開工，將有助於桃園市建構3橫「國1甲線高速公路、國道2號、台66線道」、3縱「台61線道、國道1號、國道3號」的交通骨幹，逐漸成形。

「天空斷橋沒做，市長無法連任！」鄭文燦也打趣地補充，居民等了10年、引頸期盼的國2甲線高速公路總算開工，對於航空城計畫、桃園國際機場的發展都是大利多，未來也還要爭取第二階段工程將國2甲線高速公路延伸到台61線快速道路，讓桃園的交通路網更完善。