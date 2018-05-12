桃園「天空斷橋」終有解！國二甲線高速公路動工 2020年完工

2018-05-12 14:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道2號延伸的國2甲高速公路延宕多年，只蓋一半的「天空斷橋」飽受桃園市大園區居民批評，今年2月總算以26.64億元順利發包工程，預計2020年11月通車。行政院長賴清德上午主持開工動土典禮，他期許，國2甲線高速公路完工後，桃園市3橫、3縱的交通骨幹就能逐漸成形。

交通部為改善大園區中正東路、民生路、國際路的交通壅塞狀況，規劃國2甲線高速公路從大園交流道到台15線、台61線快速道路，但工程卻延宕多年，蓋了一半的高架橋無處串聯，成為「天空斷橋」獨特景象。

中央與地方政府積極協調，終於變更路線後，將國2甲線高速公路工程拍板定案，上午由賴清德率同交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人，共同主持「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」開工動土典禮。

根據交通部高速公路局規劃，工程的主線雙向車道約2.6公里、匝道總長2.8公里，其中國道2號1公里加230公尺處以西到台15線快速道路為第一工區，已開始施工，國道2號1公里加330公尺處以東到大園交流道為第二工區，將配合桃園航空城計畫用地取得程序，取得土地後再施工，目標是兩工區都要趕在2020年11月完工。

賴清德強調，國2甲線高速公路開工，將有助於桃園市建構3橫「國1甲線高速公路、國道2號、台66線道」、3縱「台61線道、國道1號、國道3號」的交通骨幹，逐漸成形。

「天空斷橋沒做，市長無法連任！」鄭文燦也打趣地補充，居民等了10年、引頸期盼的國2甲線高速公路總算開工，對於航空城計畫、桃園國際機場的發展都是大利多，未來也還要爭取第二階段工程將國2甲線高速公路延伸到台61線快速道路，讓桃園的交通路網更完善。

  • 國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土，讓飽受批評多年的「天空斷橋」終於有解。（記者周敏鴻攝）

    國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土，讓飽受批評多年的「天空斷橋」終於有解。（記者周敏鴻攝）

  • 行政院長賴清德（前左三）主持國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德（前左三）主持國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

  • 行政院長賴清德（左七）主持國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德（左七）主持國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

  • 行政院長賴清德主持國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德主持國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

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