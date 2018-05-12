校舍老舊廁所變身五星級 打造廁所美學新環境

2018-05-12 14:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山區嘉興國中校舍廁所老舊，通風不良加上異味，衛生條件不佳影響學生如廁意願，經地方極力爭取，獲教育部補助400多萬元經費進行改建。校方表示，目前已完成校舍西側的廁所改建工程，東側廁所也已獲補助將再進行改善。

立委邱志偉表示，去年他接獲校方和家長會陳情，指學校的進德樓在1996年完工後，分為東、西兩側學習空間，亦設有東、西兩側廁所；但因空間狹小、陰暗且通風不良，異味難以消除，無論是天花板或地面的磁磚皆剝落嚴重，再加上使用老舊鐵門，影響孩子們如廁時的衛生、安全及意願。

經邱志偉安排相關單位會勘後，成功向教育部爭取228萬元的補助經費，讓嘉興國中老舊廁所整建計畫能如期完工。校方指出，目前先完成西側廁所的改建，牆上鑲嵌的陶版畫及馬賽克磁磚創作圖樣，皆是學校美術班學生的創作作品，並設計天花板彩繪及學生作品展示牆面，讓學生如廁時也能欣賞畫作，陶冶美感。

但校舍東側廁所也屬老舊廁所，同樣面臨通風不良、異味難以消除等問題；邱志偉表示，日前他再邀請相關單位會商後，成功爭取到教育部補助229萬元作為東側廁所的改建經費；兩座改善完成的廁所將提供全校師生乾淨舒適、採光佳及省水節能的如廁場所，再透過學生親身參與廁所美化與維護，打造出具有在地特色的廁所美學新環境。