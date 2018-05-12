17歲少女退化如嬰兒 阿公阿嬤為她散盡家產無怨悔

2018-05-12 01:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中特教學校今天表揚模範媽媽，60歲的田阿嬤代替母職，照顧罹患罕病雷特氏症的孫女，已是17歲少女，功能卻退化如嬰兒，為她散盡家產、照顧到脊椎骨折，現在還罹患胃癌都無怨無悔，她仍說「孫女是上天派來的天使！」會努力堅持下去。

小彥父母離異，從小就由阿公阿嬤照顧，現在就讀特教學校高職二年級，一歲半時發病，認知、語言和運動功能逐漸退化，目前已經末期，不會說話也幾乎不能活動，無法上下床和飲食，接受學校在家教育輔導，減緩退化。

「她知道我是阿嬤，看到我就開心！」田阿嬤說，孫女雖然不能言語和動彈，但與孫女心有靈犀，孫女有情緒，看到阿公阿嬤會開心、興奮，遇到不開心的事也會生氣，每天一定要抱抱孫女、聊聊天、親親她，雖然功能退化，就像長不大的baby，但她認為和丈夫有足夠的愛，上天才給他們這位天使，能扛下這份愛與責任。

田阿嬤和丈夫為了治療小彥和做早期療育，全台醫院走透透，花上二2、300萬，散盡家產，從小康家庭變成貧戶，兩老照顧小彥把屎把尿、抱上抱下，丈夫嚴重心律不整開刀，脊椎、膝關節都受傷，她也照顧到脊椎和肩膀韌帶斷裂，仍捨不得孫女「從來沒想過放棄」然無怨無悔，堅持親力親為照顧孫女。

「奶奶好愛妳！」田阿嬤去年發現罹患胃癌，切除3分之2的胃，丈夫今年也必須二度心臟開刀，兩老逐漸無力負荷照顧重責，田阿嬤就希望自己再活久一點，能多照顧孫女久一點，不能先孫女而去，也希望有專業的機構協助照顧，而非安養院。

另一名接受表揚的模範母親蔡媽媽，她因子宮頸閉鎖不全，前兩胎皆流產，第3胎在床安胎四個月，仍在25週時早產血崩，生下體重僅766公克的兒子育勝，兒子一生下來就得心臟手術，也是全世界最小洗腎患者，罹患重度腦性麻痺，五年來她積極為兒子復健和早療，兩人每天從南投搭復康巴士或公車到台中上課，也到醫院復健治療，假日也去水療，現在育勝能正常說話，能坐能爬，往獨立走路邁進。

台中特教學校有近400名學生，校長陳志清說，校內有許多中重度障礙的孩子，媽媽們無怨無悔的付出，特別辛苦，更需要社會的支持與關懷。