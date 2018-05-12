5月旅宿業淡季 台南飯店傳殺價競爭

台南連假有不少觀光客湧入，不過5月淡季卻傳出削價競爭。（記者王捷攝）

2018-05-12 00:31

〔記者王捷／台南報導〕5月是旅宿業淡季，南市府為了推廣觀光，統合旅宿業者推出買一晚送一晚優惠，大部分飯店都對外表示，住房率沒問題，但有業者爆料，住房率滿檔是一種迷思，有的商旅在假日開出一晚2000多元的超低價，立刻被秒殺，有些飯店為了維持住房率「表面上」好看，在5月會淌血接低價團客，降到4、5000，加上政府買一晚送一晚的政策，2晚可能不用3000元，但「帳面上」恐怕也是不好看。

台南以觀光城市著稱，緊接著母親節檔期可能又有大批觀光客湧入，飯店業者說，雖然看起來台南好像觀光客多，不過今年5月的住房率不太好，事實上比起去年還糟，但從前年開始，就一年不如一年，這與中客無關，因為中客原本就不太會選擇在台南過夜，可能是與整體經濟相關。

5月慘淡的飯店業者說，5月本來就是旅宿業殺手，有業者會在這個時段削價競爭，或是大量接團客，來彌補營運成本，原本5、6000的房間下殺到4、5000元，房價浮動很大，利潤也不多，也讓品質降低，有飯店寧願維持價格，配合市府買一送一政策，也要提供顧客最好的服務。

不過也有接國旅團的業者認為，每間飯店的競爭條件不同，新蓋的飯店有本錢在淡季矜持高房價，因為消費者都會選設備較新的飯店入住，但設備較舊的飯店，對消費者而言比較沒有新鮮感，但為維持營運，除了做好維護、在市場找到競爭定位，也要在價格空間調整，做有效的管理。

業者指出，國外的百年飯店也會因應檔期做浮動房價，飯店接團客不代表品質就會不好，房價調整的拿捏，反而是飯店的核心競爭價值，就算是被批評削價競爭，至少能夠讓飯店在不虧損的情況下度過5月，緊接著6月就會有另一波暑假前旅遊潮，能讓旅宿業者有喘息空間。