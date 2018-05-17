用這招喝飲料 竟可降低牙齒酸蝕機率？

2018-05-17 08:30

〔記者蕭喬云／台北報導〕愛喝手搖飲、碳酸飲料？或習慣飯後立刻刷牙？提醒您這些都會造成牙齒遭受酸蝕危害。快跟著下列報導自我檢視，改掉這些ＮＧ習慣吧！

喝太多飲料 傷身又傷牙

台北市立聯合醫院中興院區的牙科主治醫師吳朋儒發現，近年來國人牙齒酸蝕比例大增，每3個人之中就有1個人出現嚴重程度不一的牙齒酸蝕，主要元兇就是飲食習慣造成。例如許多人喜歡喝手搖飲料、氣泡飲、碳酸飲料甚至是酒類，還有人會在飯後催吐，這些酸性飲品、嘔出的胃酸都會破壞牙齒的琺瑯質，造成牙齒酸蝕進而導致蛀牙和其他牙齒問題。

想知道自己是否有牙齒酸蝕嗎？只要拿出鏡子檢視上下排牙齒咬合的地方，若出現部分牙齒變薄、呈現透明狀，那就是牙齒酸蝕已經找上門啦！

用餐時間縮短、使用吸管 兩招護牙

為了避免牙齒繼續遭受酸蝕危害，吳朋儒醫生建議可以從下列幾個小地方著手改善。首先，避免酸性物質不斷接觸牙齒，例如減少酸性食物的攝取，若想喝酸性飲料也養成用環保吸管的習慣，以及將用餐時間控制在40分鐘以內，都可以降低酸性物質頻繁接觸牙齒。其次，吃完飯或嘔吐後不要馬上刷牙，因為剛接觸酸性物質的牙齒琺瑯質會稍微軟化，若立刻刷牙會傷害表層傷害，建議可以先用清水漱口，過15分鐘後再刷牙。最後，已有牙齒酸蝕症狀出現者，都需要定期向牙醫師報到，追蹤牙床健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆