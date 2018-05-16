天天吃好料》新莊公園粉條粉粿 大排長龍蔚為奇景

綜合仙草，一碗裡面有粉絲、粉粿、粉圓、大紅豆、綠豆、仙草，是「公園粉條甜品專賣」最高人氣熱賣。（記者葉冠妤攝）

2018-05-16 09:15

〔記者葉冠妤／新北報導〕原新北市新莊公園一路粉條冰，經營25年，生意好到一天賣破千碗，從路邊發財車擺攤，到現在遷到泰山區泰林路、仁德路口店面，並掛上「公園粉條甜品專賣」的招牌，Q彈滑溜的粉條、粉粿始終如一，讓不少鐵「粉」寧可騎車、開車，也要追到新店址來一碗。

公園一路粉條冰原本鄰近新泰公園，小小的發財車、路邊幾張桌椅，每到夏天就可看見民眾大排長龍，甚至不少人等不到座位，蹲在地上直接開吃，成了另類的街道風景，幾乎新莊人都知道這一味。

第二代鄭老闆從岳父手中接棒，20年來來堅持手工、純天然的製法，在公園一路擺攤時期，每天清晨3點起床備料，粉條、粉粿等食材一定是當天現做，「當天賣不完就丟掉」，為的就是呈現最新鮮的口感。

鄭老闆說，自家的粉條、粉粿、大紅豆等之所以讓人嚐過就忘不了，原因在於他的用心度，他認為功夫是永無止盡，即便開店20多年，他仍每天思考如何做得更好，不斷開發新配料，從新莊的路邊攤遷往泰山開店，也是要讓客人有更好的用餐環境、更多元的品嘗時段，以前只有夏天限定，現在一年四季都吃得到。

老闆娘說，店內任何品項都會有鎮店之寶粉條，再淋上不甜膩的湯汁，或可選擇加豆漿，最高人氣分別是綜合仙草、綜合杏仁與三粉（粉絲、粉粿、粉圓），Q嫩的粉粿，也有不少客人擁護，天氣熱時加上一大碗碎冰，暑氣全消。

自稱資深「粉」絲黃先生表示，自己有過敏體質，唯有吃這家不會身體不適，代表它料實在、單純不加工，「所以不管它到哪開，我就跟到哪！」除了基本款粉條，黃先生還特別推薦大紅豆，他說老闆親自熬煮的大紅豆，有著外頭現在找不到的古早味，親朋好友吃過都嘖嘖稱奇。

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