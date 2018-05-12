防歷史老屋拆光光 台南祭「來令片」政策

南市在歷史街區振興條例，新增補助歷史街區老屋結構補強。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-12 00:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推動都市危險及老舊建築物重建更新，釋出容積率等誘因政策，但就台南「文化古都」而言，「房子愈老愈多愈值錢」，為避免政府提供容積獎勵後，反而對眾多非經指定文化資產但具歷史文化意涵的老屋不利後遺症，甚至損及現已公告歷史街區風貌，南市也祭出「來令片」（即煞車片，Brake Lining）政策，補助歷史街區老屋結構補強。

文化局不諱言表示，中央推動「危老條例」加重誘因，對有歷史文化價值的舊建築有把關機制，私有老屋地主不一定會領受這項補助，照樣拆屋重建，南市今年度特別在歷史老屋補助計畫項目中增列「結構補強」類別，協助屋主向工務局申請結構評估或自行委由結構技師詳評，讓有心想要保存特色老屋地主，有另一個資源途徑。

「文化資產可以活化，不是沈重負擔」，近年來在台南逐漸形成氛圍。文化局表示，南市歷史街區振興計畫及補助政策核心精神，在於鼓勵民眾整修老屋，引入新活力，讓市區閒置多年的老屋得以重生，過去較強調補助對象須備活化公益計劃，新增「結構補強」項別，只要符合危險老屋條件就可申請，屋主不一定要提活化計劃，「因為老屋留下來就是公益性」。