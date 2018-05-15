天天吃好料》彰化線西活海鮮 現流仔台式料理

彰化線西源泉活海鮮餐廳招牌菜滷鮑魚。（記者劉曉欣攝）

2018-05-15 08:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在全鄉人口不到2萬人的彰化線西漁鄉，源泉活海鮮餐廳原本只賣切仔麵，靠著酒家菜起家，以在地尚青的「現流仔」到味的台式烹調，從滷鯽魚、滷鮑魚、脆鰻藥膳湯到白鯧米粉的招牌菜，吸引在地與外來人士的喜愛，飄香30多年！

位於線西沿海路的源泉活海鮮餐廳，目前已由第二代黃文彥、黃文昭兄弟檔接手；黃文彥說，原本家族是開「柑仔店」，因為二伯學了一手酒家菜，回到故鄉傳授給手足，父親黃源泉就以自己的名字開始經營「源泉飲食店」，先是賣切仔麵、便當，夏天還賣冰品，因為賣切仔麵的收入有限，決定兼賣海鮮料理。

沒想到，本來只是配角的海鮮料理，卻越來越受到歡迎，這下子，配角變成了主角，乾脆切仔麵與冰品都不賣了，就全心全意轉型為「源泉活海鮮餐廳」。

說起店裡的招牌菜，從滷鯽魚、滷鮑魚、脆鰻藥膳湯到白鯧米粉，這些海鮮食材到處都吃得到，但黃文彥強調，「新鮮是美味的關鍵」，而火侯的拿捏更是需要時間的歷練。

以尋常的滷鯽魚來說，就是以醬油、糖、麻油、薑與滷包來滷；滷鮑魚就是以蠔油、辣椒與湯汁來滷；同樣看起來都是「滷」，但手法與用料截然不同，而脆鰻藥膳湯採用二台斤以上的特大鰻魚，再以高湯、中藥來煮，許多人一吃到脆鰻，因為「脆脆」的口感，往往都很難相信這是印象中的鰻魚。

白鯧米粉也跟南部作法不同，南部把白鯧先炸過，黃文彥說，他們把新鮮白鯧切塊直接煮，讓人可以吃到魚的鮮甜，搭配蚵仔與炸過芋頭，不少人就為了這鍋白鯧米粉，從外縣市專程來吃。

全店採取無菜單料理，水族箱有「現流仔」的蝦蟹，以當季、野生為優先；黃文彥說，希望顧客能吃到「大海的海味」；由於野生有季節性，其它時節才引進養殖海鮮，這是父親的堅持，也同樣是兄弟接手後的堅持。

林姓民眾說，源泉活海鮮能夠在線西屹立多年，靠的就是口碑，雖然沒有華麗的裝璜，但海鮮最重要就是新鮮，「有青就好吃」，價格平實，能夠平價吃到尚青的海鮮料理，真是物美價廉！

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