天天吃好料》宜蘭彭記蔥油餅 在地蔥香氣逼人

放在油鍋的蔥油餅。（記者林敬倫攝）

2018-05-14 08:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市東門夜市彭記蔥油餅，由彭烈堂一家7人共同開設，彼此輪班顧店，已在當地飄香29年，彭烈堂表示，他們家的蔥油餅用的是壯圍蔥，香氣一點也不輸三星蔥，外皮金黃酥脆，加上醬料提味，不少人一試就成了老主顧。

彭記蔥油餅位於東門夜市入口，由81歲的彭烈堂、老婆、3個兒子與孫子一家7口人共同開設，已在東門夜市擺攤29年，1份賣25元，加蛋30元，每天早上6點老闆就要到市場買蔥，9點開始揉麵團，下午2點半就在夜市開賣，到晚上11點歇業，週末則賣到12點。

彭烈堂說，當初兒子獨自開業，但1年多就收起來，另一半覺得這樣很可惜，就接下攤位，到東門夜市擺攤，沒想到一擺就是29年。

彭烈堂指出，他們的蔥油餅都是用壯圍蔥，除了習慣問題，壯圍蔥香味一點也不輸三星蔥，麵團揉成圓形後，就會立刻放到油鍋煎到金黃酥脆，讓顧客自己添加醬料後，就相當美味，很多人一試就成了主顧。

老顧客林小姐指出，彭記蔥油餅相較於其他偏向半煎炸的方式的蔥油餅，餅皮較厚，外皮也更脆，口感比較有層次，而且不會油膩，是下午工作完最佳的果腹點心，幾乎每周都會來品嚐；老饕王先生說，彭記蔥油餅嘗來有一股清甜香氣，相當特別。

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