國際高教重大醜聞！前中研院生化所長陳慶士 被美踢爆8篇論文涉造假

2018-03-31 11:47

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕被前中研院院長翁啟惠盛讚將帶動台灣轉譯醫學研究轉化為新藥開發動能，國際名新藥開藥及癌症研究學者前中研院生化所所陳慶士，原任職於俄亥俄州立大學癌症研究員。根據俄勒岡州立大學30日發表的一份長達75頁的報告，一項委員會決定，在8篇論文中，有14個案例的癌症科學家陳慶士（Ching-Shih Chen）犯有「偏離已公認的圖像處理和圖形生成習慣並故意偽造數據」的罪名。報告建議作者與共同作者和期刊合作，對2006年至2014年間發表的8篇論文進行「立即撤稿」。調查還促使俄勒岡州立大學暫時關閉了涉及陳慶士開發的化合物的研究，消息傳來震驚國內外學界。

依中研院資料，陳慶士在返國接掌中研院生化所所長之前，任職於美國俄亥俄州州立大學藥學院，曾獲美國前列腺癌基金會研究獎、美國赫斯特基金會研究獎及美國科學促進會會士，專長為藥物化學、癌病研究、化學生物學及轉譯醫學，研究融合當代藥物化學與分子及細胞生物學，進行標靶辨識與新藥開發。去年四月曾於成功大學合作解開維生素Ｅ預防與治療癌症的獨特機轉作用，引起全球矚目，創造出的新化學分子抗腫瘤效力不但提升20倍以上，更被看好具有開發新藥潛力。