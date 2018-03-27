花蓮善款爭議 張善政嗆賴揆：講清楚台南震災善款使用

花蓮震災善款監督委員會召集人張善政，27日在立法院召開記者會，針對善款使用爭議親上火線說明。（記者叢昌瑾攝）

2018-03-27 12:59

〔記者林良昇／台北報導〕花蓮震災善款擬補助業者，善款使用飽受質疑，前行政院長、花蓮震災善款運用監督委員會召委張善政今表示，行政院長賴清德稱在台南震災後沒使用到兩百億中央特別統籌分配款，大多使用善款，如果賴揆可以把說明背景，對於現在善款運用的氛圍有幫助。

張善政今至立法院召開記者會說明花蓮震災善款爭議後續，他表示，花蓮地震沒人保證是台灣最後一個重大災害，經過這次爭論，他擔心將來降低民眾捐款意願，受災縣市在使用善款也綁手綁腳，沒辦法把錢用在刀口上，對台灣長久處理災變非常不利。

張善政說，他希望花蓮最近爭議盡速告一段落，這次主要爭議涉及善款運用補助產業合不合適，地震後民眾捐款第一直覺是要救助災民，但是如果深入了解，會發現地方民眾生活跟當地產業息息相關，石材、觀光是花蓮重要經濟支柱，第一時間蔡總統也指示要紓困貸款給石材業者，補貼國內個人旅遊。

張善政表示，近期有人指出他是台南地震時的行政院長，當時的台南市長賴清德說中央的兩百億特別統籌分配款沒什麼用到，大多是使用善款，對於這一點他並不清楚，但中央和地方要互信，「將在外君命有所不受」，他不會特別去質疑，但在今天這個使用善款的氛圍下，如果賴揆可以說明一下背景，對善款運用的氛圍會有幫助，會增進民眾和政府間的互信。

張善政指出，本周五國發會要審查花蓮的產業救災計畫，如果重建小組核准的話，會用花東基金做產業紓困，就不用用善款紓困產業，希望現在不要再各執一詞，爭辯該不該用善款，讓會議在沒壓力下召開，讓爭議可以告一段落。

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