標註台灣入圍國際布克獎 吳明益感榮幸

2018-03-13 00:46

〔中央社〕台灣第一個入圍國際布克獎（Man Booker International Prize）初選名單的小說家吳明益說，能跟許多他創作上的教師、啟發者一同入圍，萬分榮幸，並且標示國籍是「台灣」。

國際布克獎在倫敦時間12日下午公布2018年進入初選的13本小說，吳明益由石岱崙 （Darryl Sterk）翻譯的「單車失竊記」名列其中。

吳明益12日晚臉書貼文寫道，入圍名單，包括法國作家比奈（Laurent Bient）、西班牙作家塞爾加斯（Javier Cercas，曾獲都柏林文學獎）和穆尼?斯（Antonio Munoz Molina，兩度獲得西班牙國家文學獎）、德國作家埃彭貝克（Jenny Erpenbeck，曾獲歐洲文化獎）、韓國作家韓江（曾獲國際布克獎）、匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai，「都靈之馬」作者），以及幾乎可以說是啟發他寫作老師之一的波蘭作家奧爾嘉•朵卡萩（Olga Tokarczuk）。

吳明益寫道：「我萬分榮幸名列其中，並且後面的國籍是Taiwan。」

他感謝譯者石岱崙，然後說「謝謝我的讀者，我會繼續寫故事給你們。」

吳明益2016年獲聯合報文學大獎時，評審之一、文學評論學者王德威說明得獎理由指出，早期吳明益創作略帶鄉土風格的小說，但他真正的突破始於自然書寫。「迷蝶誌」、「蝶道」、「家離水邊那麼近」、「浮光」等散文集非但呼應當代的環境意識，作品所透露的強烈知性特色及實證精神，的確令讀者眼界一開。

王德威指出，當他（吳明益）將這一特色帶向小說創作，並雜糅魔幻色彩，於是開拓了屬於自己的風格。「睡眠的航線」、「複眼人」、「天橋上的魔術師」等作品，都是很好的例子。

天橋上的魔術師已確定將改編成十集影集，公共電視將1億5000萬的預算投入製作。

另外，「複眼人」由光磊國際版權公司至今對外售出包括英、法、捷克、匈牙利、波蘭、義大利、日本、印尼等10多國外文版權。

國際布克獎每年頒獎給在英國出版的翻譯小說作品，為強調翻譯的重要性，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分。預計4月12日發布決選名單，5月22日公布今年得獎作品。

文化部長鄭麗君12日晚聞訊很快在臉書寫說：「單車失竊記能入圍國際布克獎，是台灣文化的榮耀。」